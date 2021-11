Corona-Situation in Wermelskirchen : 37 Neuinfektionen im Stadtgebiet

Wann werden solche Aushänge wie hier in Frankfurt/Main an Schaufensterscheiben in Wermelskirchen zu sehen sein? Foto: dpa/Boris Roessler

Wermelskirchen In der Kreisstadt beschleunigt der Landrat die Impfmöglichkeiten mit einem Impf-Drive-In für Bürger. Bleibt Wermelskirchen wieder außen vor? Die Inzidenz steigt auf 218,5 im Kreisgebiet. 142 Wermelskirchener sind infiziert.

Die Corona-Infektionszahlen „schießen“ durch die Decke. Kreisweit wurden für vergangenen Freitag und Samstag 268 Neuinfektionen gemeldet. Allein in Wermelskirchen waren es 37 neue bestätigte Corona-Fälle. Spitzenreiter ist Bergisch Gladbach mit 97. Einen lokalen Ausbruch gibt es laut Kreis nicht, so Sprecherin Julia Kaiser auf Anfrage der Redaktion. „Die Inzidenzien steigen in allen Kommunen im Kreis.“ 1203 Personen sind nun aktuell infiziert, in Wermelskirhen sind es 142. 1515 Personen sind kreisweit in Quarantäne, in Wermelskirchen sind es 142.

Ob die steigenden Zahlen auf die Sessionseröffnung am 11. November zurückzuführen sind, ließ der Kreis offen: Es herrsche ein „diffuses Infektionsgeschehen, das auf unterschiedliche Gründe zurückzuführen“ sei, so Julia Kaiser. Sie führt geöffnete Veranstaltungen und öffentliche Angebote an, auf verstärkte Aktivitäten der Menschen in Innenräumen aufgrund der anhaltend kalten Witterung sowie die derzeit vorherrschende hochansteckende Delta-Variante.

30 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich in stationärer Behandlung, vier davon in intensivmedizinischer Betreuung und davon zwei an einem Beatmungsplatz. Von Freitag bis Sonntag wurden 13.339 Antigentests durchgeführt, wovon 92 positiv waren. Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt im Kreis bei 218,5.

Während in Wermelskirchen dringend auf ein erweitertes Impfangebot durch den Kreis gewartet wird, hat der Landrat – er ist zuständig für das Impfen – ein weiteres mobiles Impfangebot in der Kreisstadt seit dem Wochenende angeboten: Dort gibt es ein Impf-Drive-In in Zusammenarbeit von Kreis, Stadt Bergisch Gladbach und Feuerwehr auf dem Zanders-Parkplatz. „Hiermit soll die Durchführung der Impfungen beschleunigt werden“, heißt es auf eine Anfrage der Redaktion. Warum das nicht in Wermelskirchen möglich ist, beantwortete die Kreissprecherin nicht. Es sollen aber weitere mobile Impfungen und Impfstellen im Kreis angeboten werden, auch um die Impfaktivitäten der Hausärzte zu unterstützen. „Wir organisieren weitere mobile Angebote“, so Julia Kaiser.