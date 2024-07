37-Jähriger aus Wermelskirchen vor Landgericht Köln Trotz Drogenhandel Aussicht auf Bewährung

Es ist ein Prozess, der vor der zehnten Großen Strafkammer am Landgericht in Köln begonnen hat, der unter anderen Vorzeichen steht, als das gemeinhin üblich ist. Und das gleich in zweierlei Hinsicht. Denn zum einen ist hier ein Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz angeklagt, in dem es um Cannabis geht. Dabei gelten seit dem 1. April dieses Jahres neue Regelungen auf Basis des Cannabiskonsumgesetzes der Ampel-Regierung. Allerdings – im Bereich der Straftat bewegt sich die Anklage dennoch, denn dem 37-jährigen Mann aus Wermelskirchen wird vorgeworfen, Handel mit Cannabis im Kilobereich getätigt zu haben.