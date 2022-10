Sport in Wermelskirchen : Judoka absolvieren Lehrgang – „Uns sind Werte sehr wichtig“

Sport in Wermelskirchen

Die Trainer und Prüflinge des Lehrgangs. In der vorderen Reihe sitzen die ausgezeichneten Judoka (v.l.): Mika Wendler, Valentina Picard, Elias Behrendt und Ferdinand Harms. Foto: Picard/JC Wermelskirchen

Wermelskirchen Intensives Training und Prüfung für die nächst höheren Gürtel: Beim Judo-Club Wermelskirchen gab es anspruchsvolle Tage für 35 Kinder und Jugendliche. Als Belohnung wartete nicht nur der sportliche Erfolg, sondern auch eine Filmnacht im Dojo.

Mit klaren Worten begrüßte Sven Dicke die anwesenden Eltern zum krönenden Abschluss des traditionellen Prüfungslehrgangs des Judo-Clubs (JC) Wermelskirchen im „Sportkarree“ an der Thomas-Mann-Straße: „Uns sind die Judowerte sehr wichtig, allen voran Ehrlichkeit, Respekt und Wertschätzung. Das hat bei dem Einen oder Anderen leider noch nicht so geklappt, so dass wir auch oft tadeln mussten.“