Fußballturnier in Wermelskirchen Eichholz-Cup geht an „Osminghauser Freunde“

Dass seine „Jungs“ von „IG Fisch“ den Pokal nicht verteidigen konnten, gefiel Andreas „Pussy“ Posingies nicht ganz so gut, nichtsdestotrotz gratulierte der federführende Organisator des Turniers der Siegermannschaft gut gelaunt und freute sich nach dem Endspiel: „Das war ein gelungenes Jubiläums-Turnier ohne ernsthafte Verletzungen.“ Der Zuspruch zeige, dass das Turnier nach wie vor eine Zukunft habe. Darauf baut der Organisator, der die Federführung nach und nach in die Hände von Tochter Alina und Sohn Tim sowie Robin Eschmann übergeben will.