281 Corona-Fälle kreisweit : 33 Wermelskirchener mit Coronavirus infiziert

Wermelskirchen/Rhein-Berg 23 weitere bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis sind heute bekannt geworden. Die neuen Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (19), Kürten (1), Odenthal (1), Overath (1) und Wermelskirchen (1).

Die Kontaktpersonen wurden ermittelt, bzw. sind in der Ermittlung, so der Krisenstab. Alle bekannten Kontaktpersonen werden kontaktiert und entsprechend unter häusliche Quarantäne gesetzt. Insgesamt gibt es nun 281 bestätigte Corona-Fälle im Kreisgebiet. Die 281 bestätigten Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (128), Burscheid (11), Kürten (12), Leichlingen (20), Odenthal (15), Overath (29), Rösrath (33) und Wermelskirchen (33).

Am Samstag waren 17 Personen, die am Coronavirus erkrankt sind, in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung.

Von den 281 bestätigten Fällen gelten 148 Personen inzwischen als genesen. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Bergisch Gladbach (57), Burscheid (7), Kürten (7),

Leichlingen (11), Odenthal (5), Overath (17), Rösrath (23) und Wermelskirchen (21).

Insgesamt befinden sich 580 Personen in Quarantäne: Bergisch Gladbach (274), Burscheid (29), Kürten (36), Leichlingen (42), Odenthal (29), Overath (58), Rösrath (51) und Wermelskirchen (61).

Im Rheinisch-Bergischen Kreis ist jetzt auch das erste

Pflegeheim von einer Corona-Infektion betroffen. Nach Bekanntwerden des positiven Testergebnisses bei einer Person aus der Mitarbeiterschaft einer Senioreneinrichtung in Bergisch Gladbach war das Gesundheitsamt des Kreises noch am Freitagabend unverzüglich vor Ort und hat die Ermittlung der Kontaktpersonen aufgenommen sowie Abstriche genommen.

Birgit Bär, Sprecherin des Krisenstabes: „Es war möglich, den Flügel des Gebäudes, in welcher die Pflegekraft als Bezugspfleger gearbeitet hat, zu isolieren und zu schließen, um so weitere Infektionsketten zu unterbrechen und den Betrieb in dem restlichen Pflegeheim weiter führen zu können.“ Für die 36 Bewohnerinnen und Bewohner dieses Gebäudeflügels wurde Quarantäne angeordnet. Dies bedeutet, dass sie für die Dauer der angeordneten Quarantäne ihr Zimmer nicht verlassen dürfen. Dies sind wesentliche Einschränkungen für die älteren Menschen, die zwar schwer wiegen, jedoch notwendig sind, um weitere Infektionsketten zu unterbrechen.

Von den 36 Bewohnenden in dem Gebäudeflügel wurden (10) Personen positiv auf Corona getestet, davon (1) Person mit Symptomen. (21) Personen wurden negativ getestet und (5) sind derzeit noch ausstehend.

Es wurden 11 Kontaktpersonen aus der Mitarbeiterschaft in diesem Gebäudeflügel ermittelt. Diese wurden in häusliche Quarantäne gesetzt bzw. das Pflegepersonal arbeitet vorsorglich unter vollständiger Schutzkleidung weiter. Bär: „Diese Maßnahme wurde getroffen, damit sowohl die Sicherheit der Pflegebedürftigen als auch die Funktionsfähigkeit der Pflegestrukturen in der

Pflegeeinrichtung aufrechterhalten bleibt. Es gibt einen festen Mitarbeiterstab, der nur in diesem Gebäudeflügel eingesetzt ist.“