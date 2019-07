Sportkarussell in Wermelskirchen : 33 Kinder testen fünf Sportarten in sechs Wochen

Bei der Sportkarussell nahm zum ersten Mal die Dhünntalschule mit Standort Dabringhausen teil. Foto: Kreissportbund

Wermelskirchen Sechs Wochen, fünf Sportarten: Judo, Fußball, Tennis, Basketball, Volleyball und Voltigieren. Das ist nicht das Programm eines überambitionierten Sportlers, sondern ein Angebot der Sportjugend Rhein-Berg, das seit seinen Anfängen vor zwei Jahren wächst.

33 Schüler der 2. und 3. Klassen nahmen diesmal an der Sportkarussell-AG teil, darunter Kinder aus den Offenen Gesamtschulen Waldschule, Hünger und erstmalig die Dhünntalschule mit Standort Dabringhausen.

„Durch dieses spezielle Angebot können Kinder in kurzer Zeit unterschiedliche Sportarten kennenlernen und ausprobieren und so zu einer bestimmten Sportart finden. Gleichzeitig erhalten die Sportvereine die Möglichkeit, auf ihre Sportarten aufmerksam zu machen und so neue Mitglieder zu gewinnen“, sagt Verena Braumann, die verantwortliche Jugendreferentin bei der Sportjugend Rhein-Berg.

Nicht nur bei den Schulen, auch auf der Vereinsseite fand sich dieses Jahr ein neuer Teilnehmer. Neben dem Judoclub Wermelskirchen, der Tura Pohlhausen mit Tennis sowie Fußball, dem Reit- und Fahrverein Dhünn war der SV 09/35 Wermelskirchen zum ersten Mal Teil der Aktion.

Am Ende des sechswöchigen Programm wurden an der Waldschule sowie in Dabringhausen jeweils ein Abschlussfest veranstaltet, bei dem die Teilnehmer und ihre Geschwister alle Sportarten noch einmal ausprobieren konnten. Die Eltern konnten sich währenddessen im Gespräch mit den den Übungsleitern über das Training in den einzelnen Vereinen informieren.

Auch im kommenden Schuljahr soll es mit der Sportkarussell in Wermelskirchen weitergehen. Wenn es nach den Organisatoren in einem noch größeren Rahmen. „Wir werden im nächsten Jahr versuchen das Sportkarussell an fünf Grundschulen aufzubauen, so dass wir fast flächendeckend arbeiten“, sagt Verena Braumann.

(vima)