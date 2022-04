ÖPNV im Rheinisch-Bergischen Kreis : Der Kreis erhält 31 neue Wasserstoffbusse

Wermelskirchen Die RVK bestellt 108 neue Wasserstoffbusse. Neben Stickoxiden und CO2 senken diese auch den Geräuschpegel.

„Mit dann insgesamt 160 Brennstoffzellenbussen werden wir in der Lage sein, bald flächendeckend für einen großen Teil unseres Verkehrsgebietes einen emissionsfreien ÖPNV anzubieten“, sagt Geschäftsführer Dr. Marcel Frank. Den Förderbescheid übergab er am Freitag symbolisch an Stephan Santelmann, Aufsichtsratsvorsitzender der RVK und Landrat des Rheinisch-Bergischen Kreises. Konkret werden mit dem Bescheid Fördermittel in Höhe von rund 33,9 Mio. Euro bereitgestellt. Davon sollen in der ersten Beschaffungsphase 79 wasserstoffbetriebene Solobusse gekauft werden und in der zweiten Phase 29 wasserstoffbetriebene Gelenkomnibusse. Die ersten 20 Solobusse aus dem Förderpaket könnten bereits im Dezember 2022 an die RVK ausgeliefert werden.