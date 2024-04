Verkehrsunfall in Wermelskirchen Pkw-Fahrerin hat 0,8 Promille und kommt von Straße ab

Zu einem mutmaßlichen Wildunfall auf der Weller Straße rückte die Polizei am frühen Sonntagmorgen aus. Eine 31-jährige Pkw-Fahrerin gab gegenüber der Polizei an, einem Reh ausgewichen und daraufhin mit der angrenzenden Schutzplanke kollidiert zu sein. Laut Angaben der Wermelskirchenerin befuhr sie mit ihrem Seat gegen 5.40 Uhr die Weller Straße aus Kuhler Heide kommend in Fahrtrichtung der Straße In der Kuhle.