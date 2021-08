„Deep Purple“-Tribute-Band in Wermelskirchen : 300 Fans feiern Hard-Rock-Göttinnen

Wermelskirchen Die „Deep Purple“-Tribute-Band „Strange kind of women“ aus Italien rockt und rollt feurig wie ein speiender Vulkan im Konzertgarten von Haus Eifgen.

Mit dem stampfenden Rock-Klassiker „Into the fire“ stemmten sie sich vehement gegen den einsetzenden Regen und vertrieben den Schauer erfolgreich – der spätere, starke Regenguss plätscherte erst nach Konzertende vom Himmel. Die „Deep Purple“-Tribute-Band „Strange kind of women“ lieferte vor 300 Besuchern im Konzertgarten des Hauses Eifgen einen fulminanten Auftritt ab. Wie ein speiender Vulkan rockten und rollten die fünf Musikerinnen aus Italien mit ihrem leidenschaftlichen, energiegeladenen Temperament durch die gut zwei Stunden ihres Konzerts: Dass ein schnell ausgetauschtes Kabel an Eliana Cargneluttis Gitarre zu Beginn mit einem Wackelkontakt seinen Dienst versagte, tat dieser Eruption keinen Abbruch. Ein Donnergrollen von Schlagzeug und Bass, ein beständiger Teppich aus breit gefächerten Orgelklängen vom Keyboard, dazu das mit Höhepunkten aus Soli und spitzen Schreien durchdrungene Feuer aus Gitarrenspiel und Gesang von Sängerin Alteria suchte sich wie ein spritziger Lavastrom unwiderstehlich den Weg in jeden Winkel der Gehörgänge des Publikums.

Gleich eingangs zum „Deep Purple“-Hit „Strange kind of woman“, nach dem sich die Band in der Pluralform benannt hat, konstatierte Sängerin Alteria, die den Kontakt zum Publikum mit einem Misch-Masch aus Englisch und Italienisch fand: „Wir sind eben seltsame Frauen.“ Wer „Deep Purple“ kennt, weiß, dass es den Ur-Vätern des Hardrock nicht an Hits mangelt: So durften „Speed king“, „Highway star“ oder „Smoke on the water“ beim „Strange kind of women“-Konzert in Wermelskirchen nicht fehlen. Ihre Version von „Perfect strangers“ präsentierte das Quintett derart hymnenhaft, dass der Eindruck entstehen konnte, als hätten die „Deep Purple“-Mitglieder dieses Lied einst nur für die fünf Damen aus Italien geschrieben, ihnen in weiser Voraussicht quasi auf den Leib geschneidert.