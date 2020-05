Stadtmarketingverein Wermelskirchen : 30 Blumenampeln hängen in der Innenstadt

Wim Hoogkamer, Stefanie Hofer und Peter van den Berg (v.l.) am Mittwochmorgen beim Aufhängen der ersten Blumenampel an der Kölner Straße. Die Blütenpracht hängt in drei Metern Höhe. Foto: Joachim Rüttgen

Wermelskirchen Stadtmarketingverein sorgt für Farbtupfer an Telegrafenstraße, Kölner Straße und Carl-Leverkus-Straße.

Es wird bunt in der Innenstadt. Am Mittwoch haben Gärtner Peter van Berg und sein Mitarbeiter Wim Hoogkamer aus dem niederländischen Noordwijk 30 Blumenampeln an Laternenmasten in der Innenstadt aufgehängt. Spätestens in einem Monat sollen die Blumen mit ihren kräftigen Farben entlang von Telegrafenstraße, Kölner Straße und Carl-Leverkus-Straße blühen. Dafür sorgen werden Geranien, Petunien und Bidens.