Polizeieinsatz in Wermelskirchen 29-Jähriger auf dem Weg nach Hause überfallen

Versuchter Raub am Samstagabend gegen 22 Uhr: Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war ein 29-jähriger Wermelskirchener auf dem Nachhauseweg, als er in der Straße In den Birgden, von zwei Männern angesprochen und nach Zigaretten gefragt wurde. Nachdem der Mann diesen eine Zigarette anbot, forderten ihn die beiden unbekannten Personen auf, ihnen die gesamte Packung auszuhändigen.