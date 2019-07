Berufsfeldtag am Gymnasium Wermelskirchen : 15 Themenfelder bieten „hochkarätiges Spektrum“

Wermelskirchen Rund 280 Schüler informieren sich am Gymnasium beim Berufsfeldtag.

Auf die scheinbar unendliche Vielfalt an beruflichen Möglichkeiten wies Marc Matthiesson hin und richtete den Blick auf Exoten: „Es gibt tatsächlich Schlussmacher wie in dem gleichnamigen Film. Oder Golfballtaucher, die in Seen und Teichen auf Golfanlagen nach untergegangenen Bällen suchen.“