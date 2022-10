Vernissage beim Kunstverein Wermelskirchen : Wieder Einzelausstellung in der Galerie „Markt 9“

Wermelskirchen Nach fast drei Jahren „Zwangspause“ bedingt durch die Corona-Pandemie startet der Kunstverein Wermelskirchen wieder mit Einzelausstellungen ausgewählter Künstler.

Unter dem Motto „Schätze aus zwei Jahrzehnten Malerei“ gibt Diethart Spickermann einen Einblick in die unterschiedlichen Phasen seines kreativen Schaffens und macht mit seiner Ausstellung in der Kunstverein-Galerie „Markt 9“ den Auftakt der nun geplanten Präsentationen von Werken einzelner Künstler.

In zwei Jahrzehnten künstlerischer Aktivität von Diethart Spickermann sind zahlreiche Werke in unterschiedlichsten Techniken, Materialien und Motiven entstanden. 28 in „Markt 9“ ausgestellte Arbeiten – von Fotorealismus bis hin zu gekonnter Abstraktion – machen Diethart Spickermanns künstlerische Entwicklung chronologisch nachvollziehbar und geben einen informativen Einblick in die verschiedenen Stufen seiner kreativen Entfaltung.