Rhein-Berg Auf dem Altenberger Forum ging es um Friedensethik und Politik

Im Februar vergangenen Jahres wurde die Ukraine von Russland angegriffen. Im Oktober dieses Jahres ist die militante Hamas in Israel eingedrungen, hat dort Schrecken verbreitet, unschuldige Menschen ermordet und mehr als 200 Geiseln genommen. Und das hatte entsprechende Reaktionen zur Folge, die auch Fragen aufwerfen: Darf sich ein angegriffenes Land militärisch verteidigen und dabei auch Tote in Kauf nehmen? Gibt es mithin Gerechtigkeit im Krieg – oder zumindest hehre Ziele? Oder gelten für Staaten schlicht andere moralische Maßstäbe als für ihre Bürger? Diese und weitere tiefgehende Aspekte diskutierte ein hochkarätiges Plenum beim diesjährigen Altenberger Forum im Martin-Luther-Haus in Odenthal-Altenberg.