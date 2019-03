Kleine Delegation beim „Bochum-Cup“: 27 Bestzeiten für WTV-Schwimmer

Wermelskirchen (tei.-) Mit einer kleinen „Delegation“ waren die WTV-Schwimmer nach Bochum zum „Bochum Cup“ gereist. Bei 3500 Starts war es eine schnell ausgebuchte Veranstaltung. Mit 30 Starts mussten sich die Sportler des WTV gegen starke Konkurrenz durchsetzen.

Dem WTV ist es besonders wichtig, dass die Talente früh an Wettkämpfe herangeführt werden. Eine gute Vorbereitungszeit sei das A und O. „Da es noch nicht absehbar ist, wann mit dem Neubau des Schwimmbades begonnen wird, und es dennoch wichtig ist, die Talente weiterhin zu fördern, sind Investitionen erforderlich, so die von neuen Startblöcken, die sich auch im neuem Bad wiederverwenden ließen“, so Antosik: „Damit würde Motivation erhalten und die Leistung der Schwimmer verbessert.“ Denn leider war es auch bei diesem Wettkampf zu beobachten, dass Defizite beim Absprung liegen, was eindeutig an den nicht angepassten Startblöcken im Schwimmbad liegt.