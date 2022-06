Kultur in Wermelskirchen : 250 Besucher im Eifgen genießen irische Musik

Wermelskirchen Die aus Irland stammende Lisa Sheahan-Kunitz und ihr Mann Adrian hatten das nächste Konzert ihrer Reihe „Celtic Voyage“ mit einem Top-Act aus Lisas Heimat besetzt: „Jig Jam - die beste irische Band im Bluegrass“.

„Jig Jam“-Gründungsmitglieder Jamie McKeogh (Leadsänger und Gitarre) und Daithi Melia (5 String Banjo und Dobro) mit Neuzugang Gavin Strappe (Mandoline und Tenor Banjo) hatten die Magie der schottischen Volksmusik mit Calum Morrsion (Double Bass) und Danny Hunter (Fiddle) aus Glasgow in ihre Band injiziert und tourten nach zweijähriger Zwangspause als Quintett aktuell drei Monate durch die Staaten. Von dort ging es nach Deutschland und am Donnerstag dann bei bestem Sommerwetter nach Wermelskirchen .

Die Band hypnotisierte ihr Publikum mit einem treibenden Medley mit einem jazzigen Arrangement ihrer eigenen Melodien und füllte den Haus Eifgen-Konzertgarten mit rhythmischem Klatschen – das Publikum musste hart arbeiten, um mit der halsbrecherischen Geschwindigkeit der Stücke Schritt zu halten. Der Text ihres Show-Stopper-Songs „Tullamore to Boston", der den berühmten irischen Whiskey aus Jamies Heimatstadt Tullamore feiert, wurde vom Publikum herzlich wiederholt Bei Dolly Partons „Jolene“ gab’s kein Halten mehr, und der 200-stimmige Chor war eingeübt für ein aus dem Publikum heraus gesungenes „Hoch soll er leben“ für Jamie und Daithi, die in dieser Woche beide ihren 30. Geburtstag gefeiert hatten.

Mit „This Little Light of Mine“ verabschiedeten sich die einzelnen Musiker von ihren sicher neu gewonnen Fans. Selbstverständlich überreichte Lisa im Namen der Crew für jedes Mitglied der Band ein T-Shirt mit dem „Kultfisch“ als Abschiedsgeschenk. „Das war das beste Konzert unserer ganzen Tour“ – dieses Kompliment von Frontmann Jamie McKeogh für die Eifgen Crew entschädigte für alle Sorgen um ausbleibende Zuschauer, die man sich immer noch macht.

Am Ende gab’s nichts mehr zu essen, meldete Küchenchef und Schatzmeister Kai Langenkamp und die drei Fässer Guinness waren auch leer. Ein wunderbarer Sonntagnachmittag im Eifgen-Konzertgarten war zu Ende und das erschöpfte, aber glückliche Team der Kulturinintiative konnte sich nach getaner Arbeit noch einen Absacker in kleiner Runde gönnen – bevor es dann schon am Sonntag mit der Jazzmatinee und am 26. Juni mit einem kompletten „Summer-Jazz“ bei hoffentlich wieder schönem Wetter weitergeht unter den Kastanien.