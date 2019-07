In Dabringhausen : In Dabringhausen feiern 25 Jugendliche Konfirmation

In der Kirche Dabringhausen wurden am Wochenende Jugendliche konfirmiert. Foto: Dörner, Hans (hdo)

Dabringhausen 25 Jungen und Mädchen beenden in Dabringhausen feierlich ihre Konfirmandenzeit.

(resa) Der Gottesdienst wollte eine Einladung sein – an die 25 Jugendlichen, die in Dabringhausen ihre Konfirmation feierten, aber auch an die Eltern und die Gemeinde. „Wir wollen die Menschen einladen, im Vertrauen auf Gott zu leben“, fasste es Pfarrer Rüdiger Mielke zuvor zusammen. Ein Jahr lang hatten sich die Jugendlichen gemeinsam mit einem Team haupt- und ehrenamtlicher Gemeindemitarbeiter auf ihre Konfirmation vorbereitet. Sie waren gemeinsam auf Konfirmandenfreizeit gefahren, hatten selbst einen Gottesdienst konzipiert und auf die Beine gestellt, in der Passionszeit die Stationen eines Kreuzwegs passiert und sich schließlich mit dem Thema der Jahreslosung befasst: Frieden.