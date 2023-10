Kunstverein in Wermelskirchen Jahresausstellung spiegelt den Wandel

Nicht nur in den Motiven, sondern auch in den Techniken, den Herangehensweisen und dem Selbstverständnis unterscheiden sich die Kunstwerke und auch die Künstler. „Das neue Konzept geht auf“, sagt Dangel bei der Vernissage zufrieden und erinnert an die deutliche Modernisierung, die der Verein in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt auf den Weg gebracht hat. Immer öfter stehen inzwischen neue Künstler auf der Schwelle des Ateliers am Markt oder beim Stammtischtreffen und wollen mitmachen, sich einbringen und lernen.