25 Jahre Alters- und Ehrenabteilung der Feuerwehr in Wermelskirchen Als sich die Feuerwehren noch um die Brände stritten

Udo Zdrenke und Willi Miss erinnern sich, als sei es gestern gewesen. „Es war eiskalt und glatt“, sagt Udo Zdrenke. Um das Feuer an der Wäscherei überhaupt löschen zu können, band er sich mit einem Kameraden am Dach fest, um nicht auszurutschen. „Unsere Kleidung war so nass, dass die Hosen am Körper gefroren“, ergänzt Willi Miss. Der Einsatz an der Wäscherei Waschbär, Grüne Straße, ging in die Geschichte ein. „Das Löschwasser fror noch auf der Straße“, erzählt Zdrenka. Wenn die Feuerwehrleute der Alters- und Ehrenabteilung zusammensitzen, dann werden viele Anekdoten lebendig. Dann erinnern sich die Männer an gemeinsame Einsätze, an Stadtbrandinspektoren und Kameraden.