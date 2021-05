Aktuelle Corona-Zahlen in Wermelskirchen : 244 Menschen sind in Quarantäne

Wermelskirchen Die 7-Tage-Inzidenzzahl steht bei 93,9 im Kreisgebiet. 56 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, werden in Krankenhäusern versorgt. Die Impfquote im Kreisgebiet liegt bei 30,1 Prozent.

Der Rheinisch-Bergische Kreis meldet jetzt 78 weitere bestätigte Corona-Fälle im Kreisgebiet – darunter elf Neuinfizierte in Wermelskirchen. 56 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern in stationärer Behandlung, davon 13 in intensivmedizinischer Betreuung und davon 11 an Beatmungsplätzen. Die tagesaktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut nun bei 93,9.

860 Personen sind aktuell im Kreisgebiet infiziert. In Wermelsirchen sind es 116 Personen. 1831 Personen befinden sich in Quarantäne – in Wermelskirchen sind es 244. Diese Zahl ist um 30 Personen gegenüber dem Vortag gestiegen. Das kann an Corona-Fällen in Kindereinrichtungen liegen. So hat das Gesundheitsamt für alle Personen und Kinder, die am 27. April die Kindertagespflege Zwergennest besucht haben, eine häusliche Quarantäne bis 11. Mai ausgesprochen. Ebenfalls sind alle Kinder und Beschäftigte der gelben Gruppe des Evangelischen Kindergartens Dhünn in Quarantäne, die vom 29. bis 30. April in der Gruppe waren,. Die Isolation ist vom Gesundheitsamt bis zum 14. Mai ausgesprochen worden.