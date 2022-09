Zeugensuche in Wermelskirchen : 24-Jährige stirbt drei Tage nach Verkehrsunfall

Dabringhausen Eine junge Bergisch Gladbacherin ist nach einem Verkehrsunfall gestorben. Sie hatte sich auf eigene Verantwortung aus dem Krankenhaus entlassen. Ob ihr Tod jetzt mit dem Unfall zusammenhängt, soll in einer Obduktion geklärt werden.

Eine 24 Jahre alte Bergisch Gladbacherin ist drei Tage nach einem Verkehrsunfall in Dabringhausen aus bislang unbekanntem Grund verstorben. Das teilt die Kreispolizeibehörde mit. Das Kriminalkommissariat im Rhein-Erft-Kreis, in dem sich die 24-Jährige zum Zeitpunkt ihres Todes aufgehalten hatte, übernahm die Ermittlungen. Seitens der Staatsanwaltschaft wurde eine Obduktion des Leichnams angeregt.

Die Bergisch Gladbacherin war am vergangenen Donnerstag (15. September) gegen 16.18 Uhr auf der Opladener Straße (L 294) in der Ortslage Kump verunglückt. Sie war ausgangs einer Gefällstrecke in einer Linkskurve in Richtung Markusmühle mit ihrem Auto ins Schleudern geraten, links von der Fahrbahn abgekommen, um im ansteigenden Böschungsbereich auf die Seite zu kippen. Sie befreite sich selbstständig aus ihrem Auto und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Laut Polizei verließ sie auf eigene Verantwortung die Klinik.