Die aktuellen Arbeitslosenzahlen in Wermelskirchen : 238 freie Arbeitsstellen bei 960 Arbeitssuchenden

Die aktuellen Arbeitslosenzahlen in Wermelskirchen

Wermelskirchen So richtig von einer „positiven Entwicklung“ zu sprechen, fällt schwer, auch wenn die Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Bergisch Gladbach diese Aussage zu den aktuellen Arbeitslosenzahlen trifft.

21.568 Männer und Frauen sind im Berichtsmonat September im Bezirk ohne Beschäftigung, 1062 weniger als im August. Ihnen stehen 5299 offene Stellen zur Verfügung. Ähnlich sieht es auch in Wermelskirchen aus. 960 Personen im Stadtgebiet haben keine Arbeit. Die örtlichen Firmen meldeten aber „nur“ 238 Stellen.

Marcus Weichert von der Geschäftsführung der Arbeitsagentur sagt: „Die Herbstbelebung sorgt im September für sinkende Arbeitslosenzahlen. Die Nachfrage nach Arbeitskräften hält sich weiterhin auf einem hohen Niveau. 80 Prozent der neu gemeldeten und 75 Prozent der besetzten Stellen liegen jedoch auf Fachkraft- beziehungsweise Eertenebene.“ Geringqualifizierte hätten aktuell wesentlich geringere Chancen, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Deshalb sei „Qualifizierung heute und in der Zukunft der Schlüssel zum Arbeitsmarkt“.

Im Geschäftsstellenbezirk Wermelskirchen – zuständig für die die Arbeitslosen in den Städten Wermelskirchen, Burscheid und Leichlingen – hat sich die Arbeitslosigkeit von August auf September um 61 auf 2216 Personen verringert. Die Arbeitslosenquote betrug 4,9 Prozent. Dabei meldeten sich laut Arbeitsagentur 447 Personen neu oder erneut arbeitslos. Gleichzeitig beendeten 507 Personen ihre Arbeitslosigkeit.

Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 3925 Arbeitslosmeldungen in den drei Städten, das ist ein Plus von 361 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dem stehen 3812 Abmeldungen von Arbeitslosen (plus 150) gegenüber.