Arbeitsmarkt in Wermelskirchen : 226 Stellen für 1081 Arbeitslose in der Stadt

Wermelskirchen Dem Arbeitsamt in Bergisch Gladbach lagen im Februar 128 Anzeigen auf Kurzarbeit für 923 Personen vor. Generell ist die Tendenz eher positiv.

In den drei Städten zusammen meldeten sich 292 Personen neu oder erneut arbeitslos, heißt es im Monatsbericht. Das waren 104 weniger als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten in den drei Städten 355 ihre Arbeitslosigkeit. Der Bestand an Arbeitsstellen ist im März um 31 auf 446 gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 69 Arbeitsstellen mehr. Arbeitgeber in diesen drei Städten meldeten im März 144 neue Arbeitsstellen. , 57 mehr als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 379 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das ein Zuwachs um 84. Im Geschäftsstellenbezirk gibt es einen Bestand von 4024 Arbeitssuchenden. „Für den Monat März beobachten wir im Bezirk der Arbeitsagentur Bergisch Gladbach (Oberbergischer und Rheinisch-Bergischer Kreis sowie Leverkusen) eine erste Trendwende auf dem Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenzahl ist im Vergleich zum Vormonat spürbar gesunken“, erklärt Nicole Jordy, Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur. „Zwar bewegt sie sich noch immer deutlich über dem Niveau des Vorjahres, doch geben die positiven Entwicklungen im gesamten Agenturbezirk Anlass zu vorsichtigem Optimismus.“ Belastbare Aussagen zur Zukunft will sie jedoch nicht treffen, heißt es im Arbeitsmarktbericht.