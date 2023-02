Politik in Wermelskirchen Fraktions-Trio will mehr Geld für WiW

Als Begründung führen die drei Fraktionsvorsitzenden in ihrem Papier an den Haupt- und Finanzausschuss sowie den Stadtrat aus: „Was WiW in den vergangenen Jahren für unsere Stadt an Arbeit geleistet hat, ist deutlich über unsere Stadtgrenzen hinaus sichtbar. Sei es der Bergische Feierabend-Markt in der Zeit von Mai bis September, der einmal im Monat tausende Besucherinnen und Besucher in die Innenstadt lockt und sowohl Aufenthaltsqualität als Kaufkraft schafft. Oder die verkaufsoffenen Sonntage, die Schultour, die Connect-Veranstaltung, den Nikolaus-Umzug und so weiter.“ Durch die vielen von WiW über das Jahr hinweg organisierten Events profitierten auch die Einzelhändler in der Stadt. Das schaffe Lebens- und Wohnqualität.