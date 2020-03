Corona-Krise : 200 bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis

Rhein-Berg 13 weitere bestätigte Corona-Fälle meldete der Rheinisch-Bergische Kreis am Sonntagnachmittag. Die neuen Zahlen verteilen sich auf die Kommunen Bergisch Gladbach (8), Rösrath (2) sowie Leichlingen, Kürten und Overath.

Insgesamt gibt es nun 200 bestätigte Corona-Fälle im Kreisgebiet, 24 davon in Wermelskirchen. Von den 200 bestätigten Fällen gelten 66 Personen inzwischen als genesen. 16 davon kommen aus Wermelskirchen. In Quarantäne befinden sich kreisweit 620 Personen, 57 davon in Wemelskirchen. Am Freitag gab es den zweiten Todesfall im Kreis. In einem Bergisch Gladbacher Krankenhaus starb eine intensivmedizinisch behandelte 85-jährige Frau aus Bergisch Gladbach an den Folgen einer Infektion mit dem Corona-Virus in Kombination mit ihren Vorerkrankungen.