Bauverein Wermelskirchen informiert : 20 Wohnungen auf dem freien Markt

Wermelskirchen Bauverein bietet Mieterveranstaltung für das Schwanen-Projekt an. Danach kommen die Wohnungen erst in die Vermarktung. Zehn Appartments gibt es für junge Menschen mit Beeinträchtigung.

Zwischen Schwanen und Schwaner Knapp entstehen derzeit in drei Mehrfamilienhäusern 30 Wohnungen und Appartments. Gebaut werden sie vom größten Anbieter von Wohnraum in Wermelskirchen , dem Gemeinnütigen Bauverein, der im Stadtgebiet aktuell 621 Wohnungen bewirtschaftet.

Die Wohnungen, so der geschäftsführende Vorstand Martin Lambotte, sind noch nicht vermietet. „Es gibt Anfragen und Vormerkungen, aber wir wollen ganz offiziell mit einer sogenannten Kick-off-Veranstaltung in die Vermarktung gehen.“ Diese Mieterveranstaltung ist am Mittwoch, 7. September, 18 Uhr, in der Kattwinkelschen Fabrik. „Wir informieren an diesem Abend über das Bauvorhaben. Jeder Interessierte bekommt dann ein Exposé mit Preisen sowie Lageplänen mit dem Zuschnitt der Wohnungen. Es können dann auch Fragen gestellt werden. Danach haben Interessierte die Möglichkeit, sich zu bewerben.“