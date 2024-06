Großes Schulprojekt in Wermelskirchen Gymnasiasten bringen Kultur auf die Bühne

Deswegen wird in diesen Tagen in der Schule geprobt – bevor die große Generalprobe ansteht. Gerade hat Simeon Brück ein Michael Jackson-Medley angestimmt. Nina spielt am Waldhorn mit, Charlotte und Zoé an der Querflöte, Jerome am Saxophon. In der Pause erzählen die vier von ihrer Begeisterung für die Musik. „Ich habe damals in der Grundschule in Dabringhausen beim Instrumentenkarussell das Waldhorn kennengelernt“, erzählt Nina. Inzwischen spielt sie das Instrument seit vielen Jahren und ist gerne Teil des großen Schulorchesters geworden – in ihrer Freizeit spielt sie auch beim Dabringhauser Blasorchester mit.