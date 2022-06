Klima- und Umweltschutz in Wermelskirchen : 192 Radler melden beim Stadtradeln bereits 30.980 Kilometer

Wemelskirchen Das Stadtradeln ist auch in Wermelskirchen beliebt. Fünf Tonnen CO2 wurden bereits von den Aktiven vermieden. 28 Teams nehmen teil. Die beste Gruppe hat bereits 4142 Kilometer erradelt.

Das ist doch mal eine Zwischenbilanz, die sich sehen lassen kann: Für die diesjährige Teilnahme an der Stadtradeln-Aktion treten fleißig 192 Radler für Wermelskirchen in 28 Teams in die Pedale. 30.980 Kilometer haben sie bereits gemeldet. In der Teamwertung führt „BEW - Für hier. Für Wermelskirchen“. 21 radelnde Mitarbeiter nehmen teil und haben bereits 4142 Kilometer erradeln. 26 Mitarbeiter der Stadtverwaltung sind auch gut drauf: 3557 Kilometer können sie vorweisen. Auf Rang drei liegt im Moment die Gruppe „Radtour mit Freunde“: Die zwölf Aktiven waren schon 3483 Kilometer unterwegs.