Polizeieinsatz in Wermelskirchen : 19 Platzverweise bei Corona-Party

Wemelskirchen (tei.-) Am Montagabend gegen 22 Uhr hat die Polizei eine Corona-Party von Heranwachsenden an der Schwanenschule aufgelöst. Die Beamten erteilten 19 Platzverweise. Die jungen Leute lärmten und schmissen Flaschen aufs Schulgelände.

Am Mittwochabend bekam die Polizei einen weiteren Hinweis auf eine Corona-Party am Hallenbad in Wermelskirchen. Dort traf die Polizei aber niemanden mehr an, sagte auf Anfrage der Redaktion ein Polizeisprecher.