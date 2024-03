Vier Wermelskirchenerinnen dabei 18 examinierte Pflegefachkräfte feiern Abschluss

Schulleiter Georg Kerkhoff und seine Stellvertreterin Claudia Gregor erinnerten im Rahmen der Examensfeier an die vielfältigen Herausforderungen, die von Schülern, Lehrern und den Praxisanleitern in den Einrichtungen gemeistert werden mussten, denn der Kurs startete im Frühjahr 2021 inmitten der Corona-Pandemie: „Los ging es in den ersten Wochen mit Distanzunterricht und Selbstlernen zu Hause. Der Einstieg in die Praxis während einer weltweiten Pandemie war ebenfalls eine große Herausforderung“, sagte Kerkhoff und ergänzte: „Ich freue mich deshalb sehr über das tolle Ergebnis, das ihr als Kurs erzielt habt. Wir waren sehr beeindruckt, wie überzeugend und souverän ihr die Prüfung geschafft habt.“