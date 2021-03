Arbeitsmarkt in Wermelskirchen

Die Zentrale der Agentur für Arbeit liegt in Bergisch Gladbach. Foto: Udo Teifel/Teifel, Udo (tei)

Wermelskirchen Der Arbeitsmarkt hat sich etwas beruhigt. Firmen melden wieder mehr Stellen. Die Arbeitslosenquote in Wermelskirchen beträgt 5,7 Prozent und liegt damit deutlich unter der Quote des Agenturbezirks Bergisch Gladbach.

Die Arbeitslosigkeit ist im Februar im Vergleich zum Januar im Stadtgeibet Wermelskirchen nahezu gleich geblieben. 1099 Menschen hatten im Berichtsmonat keine Arbeit und wurden beim Arbeitsamt als arbeitslos geführt. Im Januar waren es 31 Wermelskirchener weniger. Die Arbeitslosenquote lag im Februar bei 5,7 Prozent, im Januar noch bei 5,9. Damit zählt Wermelskirchen zu den Städten mit der niedrigsten Quote im Bereich der Arbeitsagentur Bergisch Gladbach, die für die Region eine Quote von 6,8 Prozent nennt. Spitzenreiter ist Leverkusen mit 8,5 Prozent, Leichlingen hat die niedrigste Quote mit 5,2.