Schulferienprojekt in Wermelskirchen 200 „Bürger“ werden die Kinderstadt bevölkern

Dank einer zwischenzeitlichen Aufstockung des Budgets von 25.000 auf 28.750 Euro können in diesem Jahr 200 „Bürger“ die Kinderstadt in und an der Kattwinkelschen Fabrik bevölkern. Vom 8. bis 19. Juli erlebt das zweiwöchige Großprojekt in den Sommerschulferien seine 16. Auflage. „Die Aufstockung des Budgets hat sehr geholfen, um mehr Kinder als ursprünglich geplant, einen Platz bieten zu können“, erläutert Kinderstadt-Leiter Kolja Pfeiffer vom Team der Kattwinkelschen Fabrik in Vorfeld des Ferienprojekts: „Vor allem die Kosten für den Einkauf der Zutaten für das Mittagessen sind so sehr gestiegen, dass das unser Budget eingeschränkt hat.“ In der Kinderstadt bereiten übrigens zwei Köche den Mittagstisch für die Kinder vor Ort zu. Ein Catering-Service oder Ähnliches wäre um ein Vielfaches teurer, stellt Pfeiffer fest: „Außerdem können die Kinder so sehen, dass und wie ihr Essen zubereitet wird.“