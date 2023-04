Weihnachtsbeleuchtung überholt 1500 Lichter zum 150 Jahre-Jubiläum der Stadt Wermelskirchen

Nachdem ein unvermittelt aus dem Weihnachtsbaum am Fuß der Carl-Leverkus-Straße herausgebrochener Ast im Januar für Furore gesorgt hatte, steht jetzt fest: Die Weihnachtsbeleuchtung in Wermelskirchens Wahrzeichen, das als größter Naturweihnachtsbaum Deutschlands gilt, wird in diesem Jahr komplett erneuert die alte ist bereits mit Hilfe der Feuerwehr-Drehleiter entfernt worden (wir berichteten).