Katholische Gemeinde in Wermelskirchen Die Bücherei St. Michael ist eine „Perle“ im Bistum

„Als diese Bücherei vor 150 Jahren entstand, war ganz schön was im Umbruch“, erinnert Katharina Gerding in ihrer kleinen Festrede – auch mit Blick auf den Erhalt der Stadtrechte ein Jahr zuvor. „Und in der Gemeinde gab es Menschen, die Bücher lesen wollten“, ergänzt die KÖB-Leiterin. Auf die Initiative der Gemeindemitglieder entstand schließlich die Bücherei. „Wir können den Unterlagen heute entnehmen, dass es A- und B-Mitglieder gab“, erzählt Katharina Gerding aus dem Geschichtsbuch. Die A-Mitglieder durften die erste halbe Stunde jeder Ausleihzeit in den Bücherregalen stöbern, die B-Mitglieder mussten danach sehen, was noch übrig war.