Ehrenamt in Wermelskirchen : 13 Vereine haben sich um Heimatpreis beworben

Hiermit wird für den Heimatpreis geworben. Foto: NRW

Wermelskirchen Die Jury hat am Donnerstagabend über die Preisverleihung entschieden und gibt die Gewinner am 5. Dezember bekannt. Dann ist der Tag des Ehrenamtes. Die Stadt lobt den Preis in diesem Jahr zum ersten Mal aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Die Jury hat entschieden: Der Gewinner des Heimatpreises steht fest. Gestern Abend tagten die Vertreter der heimischen Parteien gemeinsam mit der Bürgermeisterin. „Das Ergebnis wird allerdings erst am 5. Dezember bekannt gegeben“, sagt Christiane Beyer vom Amt für Soziales und Inklusion. Pünktlich zum „Tag des Ehrenamts“ will die Stadt die Preisträger auszeichnen.

Fest steht: 13 heimische Vereine und Initiativen haben sich um den Heimatpreis beworben, der mit insgesamt 5000 Euro dotiert ist. Der Preis kann entweder an einen Gewinner vergeben werden oder auf drei Plätze aufgeteilt werden – das liegt im Ermessen der Jury. „Wir sind begeistert, dass so viele Vereine in so kurzer Zeit ihre Bewerbung eingereicht haben“, sagt Beyer und freut sich über die vielfältigen Projekte.

Zu den Bewerber gehört etwas der Bürgerbusverein und die Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“. Die Evangelische Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus hat sich mit ihrer Waffelpause beworben, die Evangelische Kirchengemeinde in Wermelskirchen hat ihr „Zwölf-Stunden-Konzert“ eingebracht. Der Verein „Infinity“ bewirbt sich mit dem Wakepark im Freibad Dabringhausen, der Kulturverein mit Theater für Kinder und Erwachsene. Auch der „Markt 57“ in Dabringhausen ist im Rennen um den Heimatpreis dabei, genauso wie die Tafel mit ihrer Weihnachtsaktion, der Kunstverein mit dem Projekt „15 Blicke auf Wermelskirchen“ und die Schlaganfallgruppe mit der Ausbildung zu Schlaganfallhelfern. Der Tierschutzverein bewirbt sich mit der Idee für Baumpatenschaften, Tura Pohlhausen hat seine Projekt der Grünen Asche in den Topf geworfen und der Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ hat sich mit der Aktion „Wermelskirchen leuchtet heller“ beworben.