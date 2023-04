Ausbildungsmarkt 128 von 239 Bewerber in Wermelskirchen ohne Ausbildungsplatz

Konkrete Zahlen nennt die Kreishandwerkerschaft Bergisches Land zum Start des Ausbildungsjahres 2023 ganz bewusst nicht, auch wenn sich momentan im Vergleich zum Vorjahr ein leichtes Plus bei den eingetragenen Ausbildungsverträgen abzeichnet. „Valide Zahlen zu nennen, ist schwierig, da wir uns bei den Abschlüssen von Ausbildungsverträgen gerade im Frühjahr in einem dynamischen Prozess befinden. Das heißt, dass schon morgen zusätzliche Ausbildungsverträge abgeschlossen worden sein können. Es ist in diesem Bereich also nur eine Momentaufnahme möglich“, erläutert Marcus Otto, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land. „Die Auswirkungen der Pandemie und der schreckliche Krieg in der Ukraine zerren an unser aller Nerven – eine gewisse Erschöpfung ist manchmal schon greifbar. Dass sich dies auf den Ausbildungsmarkt überträgt, gilt es mit aller Kraft zu verhindern.“, fasst Otto die Lage zusammen.