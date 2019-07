Gymnasium Wermelskirchen : 30 Mal eine Eins vor dem Komma

Wermelskirchen 124 Schülerinen und Schüler bekamen am städtischen Gymnasium Wermelskirchen ihre Abiturzeugnisse. Das von den jungen Erwachsenen selbst gewählte Party-Motto „Abikini – knapp, aber passt schon“ passt nur bedingt.

Dass „Knapp, aber passt schon“ ein lustiges Abitur-Party-Motto ist, aber kein gutes Lebensmotto, gab Schulleiterin Elvira Persian den 124 Absolventen der Hochschulreife bei der Vergabe der Abiturzeugnisse am städtischen Gymnasium Wermelskirchen mit auf den Weg: „Dieses Motto drückt Genügsamkeit und ebenso Risikobereitschaft aus. Richten sie ihr Leben nicht an ‚Knapp, aber passt schon‘ aus.“ Das von den Schülerinnen und Schülern gewählte Partymotto „Abikini - knapp, aber passt schon“ zum bestandenen Abitur würde schließlich sowieso nur bedingt passen, denn immerhin hätten 30 Abiturienten einen Notendurchschnitt mit einer Eins vor dem Komma erzielt und damit keinesfalls nur knapp die Hochschulreife erlangt.

Abi-Beilage Namen und Foto der Abiturienten erscheinen in einer Sonderbeilage am 11. Juli.

Für seine Rede orientierte sich Bürgermeister Rainer Bleek an dem Wissenschaftler Isaac Newton, der als Multitalent in die Geschichte einging: „Was wir wissen, ist ein Tropfen. Was wir nicht wissen, ist ein Ozean.“ Das erworbene Wissen für das Abitur sei aber eine sehr gute Voraussetzung für den Start in das Studium oder das Berufsleben. Ebenfalls von Newton stammt der Satz, den Bleek den Schülern in das Stammbuch schrieb: „Dies ist nicht das Ende des Lernens, sondern ein neuer Beginn.“ Der erste Bürger Wermelskirchens appellierte: „Engagieren sie sich für eine solidarische Gesellschaft.“