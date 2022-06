Schulleben in Wermelskirchen : 120 Abiturienten bekommen ihre Zeugnisse

Wermelskirchen Zum ersten Mal nach der Corona-Pause feierten die Absolventen des Gymnasiums wieder im großen Rahmen in Bürgerzentrum. Die Lehrer nutzten die Gelegenheit zur Ermutigung.

Am Ende stehen sie auf der Bühne im Rampenlicht. Die Schulleitung, ihre Lehrer, Freunde und Eltern haben sich von den Stühlen erhoben und klatschen. Es dauert lange, bis der Jubel langsam verhallt. Die Absolventen auf der Bühne lassen sich feiern – nach anstrengenden Prüfungswochen, nach zwei Corona-Jahren, Lockdowns, Distanzunterricht und zwölf Jahren Schule. Eltern und Lehrer wissen, was hinter den Abiturienten liegt. Sie wissen um die Hürden und den Kraftakt: Desto lauter fällt am Freitagabend im Bürgerzentrum der Applaus aus. Zum ersten Mal darf die Schule wieder zur Abschlussfeier in großer Runde einladen. Die Absolventen haben sich in Schale geworden. Und sie lassen sich feiern – fast drei Stunden lang.

Am Ende stehen sie dann also auf der Bühne – in schmucken Kleidern, Anzügen und mit einem leisen Lächeln. Jeder von ihnen hat seine Geschichte hinter sich. Viele sind den Weg gemeinsam gegangen, daran hatten Annika Vogel und Josua Schmincke in ihrer Rede erinnert. Die einen haben schon Pläne für ihre Zukunft, die anderen wollen erstmal die Freiheit genießen. Hinter einzelnen liegt eine Fluchtgeschichte, hinter anderen eine Extrarunde in der Schule. Die einen halten Auszeichnungen von Fachgesellschaften für besonders gute Leistungen in den Händen, die sie mit ihrem Zeugnis bekommen haben. Andere haben ein Dankeschön für ihren ehrenamtlichen Einsatz in Arbeitsgruppen und Schülervertretung erhalten.