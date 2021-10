Stadtmarketingverein in Wermelskirchen : 110 Schneeflocken leuchten im Advent

Der WiW-Vorsitzender André Frowein hält eine der Schneeflocken in der Hand, die an Laternenmasten befestigt werden. Foto: Udo Teifel Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Der Marketingverein sorgt in der Adventszeit für ein Lichtermeer in der Innenstadt. An den 50 Blumenampelmasten werden LED-Schneeflocken aufgehängt. Die Entscheidung ist gefallen: Der Martinszug zieht am 11. November.