Adventliche Innenstadt in Wermelskirchen : 110 Schneeflocken leuchten ab dem 21. November

Wermelskirchen Die adventlichen Boten haben Einzug gehalten: Am Mittwoch hat der Stadtmarketingverein die 50 Schneeflocken an den Laternenmasten aufgehängt.

Sie ergänzen die adventliche Beleuchtung in den vielen Straßenbäumen. Am vergangenen Samstag hatte der Stadtmarketingverein die Gestelle für diese Schneeflocken an den Laternenmasten in der Innenstadt vorbereitet, ebenso die Elektroinstallation. Denn die Schneeflocken bekommen den Strom durch die Straßenlaternen. Die BEW hatte eine Lösung gefunden, damit die 50 Schneeflocken versorgt werden können. Erstmals wird diese neue Beleuchtung am Montag, 21. November, angestellt. Die Schneeflocken sind mit einem Dämmerungsschalter in den Laternen gekoppelt. Ab diesem Tag werden auch die Lichterketten im Weihnachtsbaum sowie in den Straßenbäumen angestellt.Die übrigens 60 Schneeflocken werden bis zu diesem Tag an verschiedenen Gebäude angebracht.