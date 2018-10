1000 Überschrift für Polizeiwache in Wermelskirchen

Neuer Verein „Zukunft Wermelskirchen“ strebt Petition an

Die ehemalige Polizeiwache am Rathaus wird derzeit noch von Flüchtlingen bewohnt. Foto: Solveig Pudelski

Wermelskirchen Die Unterschriftenaktion „Polizeiwache für Wermelskirchen“ wird am Wochenende weit über 1000 Unterschriften erreicht haben.

(tei.-) Das teilte Initiator Andreas Müßener mit. Er ist Stadtratsmitglied und Vorsitzender von „Zukunft Wermelskirchen“. In über 20 Einzelhandelsgeschäften liegen zurzeit die Listen aus; sie seien zum größten Teil noch nicht ausgewertet. In den nächsten Wochen wird „Zukunft Wermelskirchen“ auch mit Ständen für die Aktion werben. Die Petitionsfrist endet am 31. Dezember.