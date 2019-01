100 Jahre Bienenzuchtverein Wermelskirchen: Honig ist nicht alles

Wermelskirchen Der Bienenzuchtverein feiert in diesem Jahr Jubiliäum. Bis zum Imkerball im November berichten wir über den Verein.

Der Bienenzuchtverein Wermelskirchen wurde vor 100 Jahren in Wermelskirchen gegründet. Und dass er ein Wermelskirchener Verein ist, ist eigentlich nur einem Zufall zu verdanken. Daran erinnern werden sich die Vereinsmitglieder sicher am 9. November. Dann ist der erste Imkerball in Wermelskirchen geplant – groß gefeiert wird in der Kattwinkelschen Fabrik. Die Bergische Morgenpost wird im Jubiläumsjahr diesen kleinen Verein vorstellen.

Wie kam es zur Gründung des Imkervereins Wermelskirchen im Jahr 1919? Nach dem Ersten Weltkrieg musste die Bahnstrecke Lennep-Opladen, die heute als der Radweg Balkantrasse bekannt ist, repariert werden. Die damalige Eisenbahnmeisterei Burscheid begann 1919 mit den Arbeiten daran. Aber an einem Teilstück kamen die Arbeiten nicht so recht voran, da die Arbeiter immer wieder von Bienen attackiert und gestochen wurden. Ein Bienenschwarm hatte sich dort angesiedelt und wehrte sich gegen die Störungen.

Da hatte Bahnmeister Nölke die Idee, die Bienen in eine Beute zu befördern, eine professionelle Bienenbehausung, um sie dort weiter zu züchten und den Honig zu ernten. Diese Idee fand auch bei seinen Arbeitern große Zustimmung, verband sich doch damit in den kargen Nachkriegsjahren die Hoffnung auf ein kleines Zubrot. Viele sahen sich schon als Imker. So entstanden am Bahndamm zwischen Lennep bis Opladen viele kleine Bienenstände. Die Neuimker schlossen sich zum Imkerverein unter dem Vorsitz ihres Bahnmeisters Nölke in Wermelskirchen zusammen. Wären die Bienen auf Burscheider Stadtgebiet gefunden worden, wäre sicher die Vereinsgründung in der Nachbarstadt erfolgt.