Kritik aus den Wegberger Fraktionen Wie der Investitionsstau in Millionenhöhe aufgelöst werden soll

Doch all das wollen die Ratsfraktionen nicht mehr gelten lassen und fordern eine aufeinander abgestimmte Planung der Investitionen und Instandhaltungen inklusive Rückstellungsmanagement. Die Verwaltung hat ihre Hausaufgaben im Vorfeld des Haupt- und Finanzausschusses gemacht. In einem ersten Schritt wurde der bezifferte Investitions- und Instandhaltungsstau für die Haushaltsplanung 2024 einer eigenen ingenieurfachlichen Begutachtung unterzogen und in artähnliche Maßnahmepakete unterteilt: Das erste davon enthält Notreparaturen, darunter fallen Kleinstmaßnahmen durch den Baubetriebshof oder Straßenhausmeister, in Höhe von 2385 Euro. Paket zwei umfasst sonstige Maßnahmen, darunter sind lokale Reparaturarbeiten durch den Baubetriebshof und den Straßenhausmeister im Wert von 826.846 Euro. Das dritte und umstrittenste Paket ist das der Straßenunterhaltung, das großflächigere Sanierungsarbeiten und Deckensanierungen voraussichtlich hauptsächlich durch den Straßenhausmeister für über 8,5 Millionen Euro beinhaltet. Last but not least schlägt im vierten Maßnahmepaket der Straßenausbau, also ausschreibungspflichtige Straßenkomplettsanierungen über gesamte Abschnitte oder Straßenverläufe, mit knapp 3,2 Millionen Euro zu Buche.