Stadtfest und Adventsmarkt Zwei verkaufsoffene Sonntage in Wegberg

Dem Wunsch der Werbegemeinschaft folgend soll es in diesem Jahr zwei verkaufsoffene Sonntage in Wegberg geben. Der Hauptausschuss stimmte einer entsprechenden Vorlage der Verwaltung zu und empfahl dem Stadtrat den entsprechenden Beschluss. Der erste verkaufsoffene Sonntag ist am 2. Juli im Zusammenhang mit dem Sommerfest in der Innenstadt, bei dem ein Büchermarkt, ein Flohmarkt und eine Oldtimershow für Attraktivität sorgen. Auch ist an diesem Sonntag Wegberg eine Station des Niederrheinischen Radwandertags. Dieser findet seit Jahren in der gesamten Region statt, um möglichst viele Menschen zum Radfahren zu bewegen. Der zweite verkaufsoffene Sonntag soll anlässlich des Adventsmarkts am 3. Dezember, stattfinden.