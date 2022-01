Abtauparty in Wegberg : Zum letzten Mal in diesem Winter über die Eisbahn gesaust

Wegberg Bei der traditionellen Abtauparty heizen De Kloetschköpp ihrem Publikum trotz der Kälte ein. Japi‘s Wirt Peter Jansen zieht positives Fazit.

Es ist ihr letzter Auftritt in der laufenden Session, die aus Corona-Gründen abgesagt wurde. Im vergangenen November, als der Hoppeditz zum Start in die fünfte Jahreszeit erwachte, hatte die Stimmungsband zwei kurze Auftritte – das war‘s. Deshalb geben die acht Kloetschköpp, deren Erkennungszeichen die türkis-schwarz karierten Hosen sind, an diesem Nachmittag noch einmal alles. Erst nach drei Zugaben verlassen sie die Bühne an der Eisfläche, auf der sich zum vorläufig letzten Mal vor allem Kinder und Jugendliche tummeln.