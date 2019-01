Betreiberwechsel in Vorbereitung: ZUE Wegberg ohne Bewohner und Betreuer

Petersholz Die Zentrale Flüchtlingsunterkunft des Landes NRW ZUE Wegberg-Petersholz wird zwischen Ende Januar und April ohne Bewohner und Betreuer sein. Die Bezirksregierung hat den Vertrag mit dem Betreuungsdienstleister ZOF gekündigt.

Seit 2015 Die Zentrale Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge (ZUE) in Wegberg-Petersholz ist eine Einrichtung des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Maximalbelegung liegt bei 800, es gibt eine Notreserve von weiteren 590 Plätzen auf dem Gelände der früheren Wohnsiedlung der britischen Streitkräfte. Die ZUE Wegberg-Petersholz wurde am 1. September 2015 – zunächst als Notunterkunft – eingerichtet.

Schon vor einigen Monaten war der ehemalige Vorsitzende von ZOF festgenommen worden. Nachdem er ein Geständnis abgelegt hatte, kam er wieder auf freiem Fuß. Der Bruder des ehemaligen Vorsitzenden übernahm die Geschäftsführung. Er gab an, dass noch eine Steuerschuld von etwa „1,4 Millionen Euro in der Diskussion“ sei. Entstanden sei die Steuerschuld durch die zeitweilige Aberkennung der Gemeinnützigkeit, für die der ehemalige Vorsitzende verantwortlich sei.

Der Verein Zukunftsorientierte Förderung (ZOF) hatte den Betrieb in der ZUE Wegberg-Petersholz zum 1. Februar 2017 übernommen. Die ZUE Petersholz war während des großen Flüchtlingszustroms nach Deutschland am 1. September 2015 zunächst als Notunterkunft in der früheren Britenwohnsiedlung nahe des ehemaligen Flugplatzes der Royal Air Force Wildenrath eröffnet worden. Dort waren bis Ende Januar 2017 vom damaligen Betreiber, der Johanniter Unfallhilfe (JUH), insgesamt 1620 geflüchtete Menschen betreut worden. Nach einem Ausschreibungsverfahren hatte die JUH am 22. November 2016 per Fax von der Bezirksregierung Köln erfahren, dass sie aus wirtschaftlichen Gründen als Betreiber der ZUE Petersholz nicht mehr berücksichtigt wird.