In Holzweiler Zentrum soll Tagebau-Ära dokumentieren

Es klang fast schon poetisch, als Dirk Krolikowski den Ort vorstellte, der schon in drei Jahren die lange Geschichte der Braunkohle mit all ihren Facetten erzählen soll. Von einem „Arrangement der Schichten“ sprach der Architekt, von einem Design, das die Besucher „zentrifugal zum Gebäude hinführt“, und von einem „Riegel als Teil einer Choreografie“. Kurzum: In Holzweiler, direkt am Rand des Braunkohlelochs, soll in den kommenden drei Jahren das Tagebau-Dokumentationszentrum entstehen. Es ist nicht nur finanziell bislang mit das ambitionierteste Projekt des Zweckverbands Landfolge Garzweiler, zu dem auch die Stadt Erkelenz gehört, sondern auch das erste, das für die Menschen vor Ort richtig „greifbar“ wird.