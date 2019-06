Zentrale Vergabestelle : Wegberg plant Kooperation mit Kreis Viersen

Wegberg Um Geld zu sparen, plant die Stadt Wegberg, die zentrale Vergabestelle im eigenen Haus aufzugeben. Die Aufgaben sollen dem Kreis Viersen übertragen werden. Der Vorschlag erhält breite Zustimmung, nur Die Linke ist dagegen.

Entscheidung Der Wegberger Stadtrat soll in der Sitzung am 9. Juli die Verwaltung ermächtigen, eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Viersen über die Übertragung der Aufgaben der Durchführung von Vergabeverfahren zu schließen.

Der Stelleninhaber der zentralen Vergabestelle scheidet zum 30. Juni 2019 aus dem Dienst der Stadt Wegberg aus. Im Zuge der Stellenausschreibung wurde die Idee entwickelt, das Vergabeverfahren künftig im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit durch den Kreis Viersen vornehmen zu lassen. Der Kreis Heinsberg biete diese Möglichkeit nicht an, teilt die Verwaltung mit. Der Kreis Viersen verfüge über eine mehrjährige Erfahrung in diesem Bereich und erledige seit 2016 als zentrale Vergabestelle für Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten, Schwalmtal und Tönisvorst die Vergabeverfahren. In gemeinsamen Gesprächen mit Mitarbeitern des Kreises Viersen und der Stadt Wegberg hätten alle Beteiligten einen Mehrwert auf beiden Seiten erkannt. Folgende Vorteile nennt die Wegberger Stadtverwaltung: Einsparung von Personalaufwendungen, Kostenersparnis durch Sammelvergabe, rechtssichere vergabebegleitende Prüfung, Beratung und Hilfestellung bei Vergabeverfahren, Bündelung von Fachkompetenz, zügige Verfahrensabwicklung, einheitliche Anwendung des Vergaberechts und einheitliche Ansprechpartner. Demgegenüber stehe aus Wegberger Sicht der Nachteil, dass durch die Aufgabenübertragung das vorhandene Fachwissen zum Thema Vergabeverfahren dauerhaft verloren geht oder zumindest nicht mehr in der eigenen Verwaltung präsent ist.