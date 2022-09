Yogatherapie in Wegberg : Eine „Gebrauchsanweisung“ für den Körper

Yogatherapeutin Nadine Kosak löst Verspannungen unter anderem mit der Nadi-Muskeltherapie gerne auch im Freien. Foto: Nadine Kosak

Wegberg Unsere Autorin testet das neue Körperguide-Programm von Yogatherapeutin Nadine Kosak aus Wegberg im Selbstversuch. Dabei geht es um Alltagsübungen für mehr Beweglichkeit und Lebensfreude.

Gehen und laufen habe ich vor mehr als zwei Jahrzehnten gelernt – das ist abgehakt, denke ich mir. Berufsbedingtes häufiges Sitzen am Computer provoziert aber Fehlhaltungen, also begebe ich mich als Mitarbeiterin der Rheinischen Post quasi in den „Selbstversuch“ und mache einen Termin für ein Probetraining mit der Yogatherapeutin Nadine Kosak in Wegberg aus, die mit ihrem neuen Programm eine Anleitung dafür verspricht, Fehlhaltungen auszugleichen, zukünftig zu vermeiden und dauerhaft Schmerzen zu lindern. Nach der freundlichen Begrüßung und einem kurzen Vorgespräch, etwa zur körperlichen Vorgeschichte und früheren Verletzungen, die sie bei der Therapie beachten müsse, bittet Nadine darum, dass ich mich einmal gerade hinstelle. Gesagt, getan – doch an dieser Stelle finde ich heraus, dass richtiges Stehen und Gehen vielleicht doch nicht ganz so selbstverständlich ist, wie ich bisher angenommen hatte.

Mit fachmännischem Blick umrundet Nadine mich und erklärt mir dann, was an meiner Haltung noch verbesserungswürdig sei und an welcher Stelle mein Körper in „Überstunden“ gehen müsse, um so entstandene Fehlhaltungen auszugleichen. Anhand von Skelettmodellen zeigt sie mir, wie welche Knochen, Sehnen und Gelenke am besten zusammenarbeiten, und richtet mich einmal tatsächlich gerade auf. Es beunruhigt mich ein bisschen, dass ich körperlich bisher auf der „schiefen Bahn“ unterwegs war, ohne mir dessen überhaupt bewusst zu sein, aber ich will mehr wissen.

Info Programm online per App oder persönlich Aufbau Das zwölfwöchige Programm ist in unterschiedliche Themenblöcke unterteilt, die online per App oder im persönlichen Einzeltraining absolviert werden können. Zusätzlich zu den Übungen gibt es drei Einzelstunden. Internet Weitere Informationen unter www.nadinekosak.com.

„Beim Stehen und Gehen belasten die meisten Menschen die Ferse mittig“, erklärt Nadine weiter und lenkt meinen Blick auf das Knochenmodell eines Fußes in ihrer Hand. „Wie du siehst, ist das Fersenbein aber etwas nach rechts außen gelagert. Dadurch, dass wir unser Gewicht eher nach innen verlagern, passt sich mit der Zeit auch das restliche Bein an – das wiederum kann dann für X-Beine oder Plattfüße sorgen und auch einen Hallux verschlimmern“, erläutert sie. Beim Probetraining öffnet mir Nadine die Augen für anatomische Zusammenhänge, über die ich mir bisher nie Gedanken gemacht habe.

„Diesen Aha-Moment hatte ich selbst, als ich all das zum ersten Mal gelernt und begriffen habe“, sagt Nadine lachend. „Wir bekommen nie wirklich erklärt, wie wir mit unserem Körper eigentlich umzugehen haben – keiner gibt uns eine Gebrauchsanweisung an die Hand.“ Gerade deshalb würden sich bei so vielen Menschen mit der Zeit Fehlhaltungen in den Alltag einschleichen, die auf Dauer zu Verspannungen, Schmerzen oder sogar langfristigen Schäden führen könnten – auch Arthrose sei oft ein Ergebnis jahrelanger Fehlhaltung.

„Beim Körperguide geht es darum, den Menschen einmal von Kopf bis Fuß gerade auszurichten und dann mit kleinen Übungen eine neue Bewegungsgewohnheit zu erschaffen“, sagt die Yogatherapeutin. „Wenn Skelett, Muskulatur und Gelenke so zusammenarbeiten können, wie es anatomisch eigentlich gedacht ist, können nicht nur Schmerzen gelindert werden; es kommt auch wieder mehr Leichtigkeit in die Bewegung. Und genau darum geht es mir schlussendlich: Ich will den Leuten ein gutes Körpergefühl und ein Stück Lebensqualität zurückgeben“. Besonders wichtig sei ihr dabei die Vermittlung eines anatomisch fundierten Hintergrundwissens und die Bedeutung der Eigenverantwortung: „Wenn ich verstehe, warum ich etwas anders machen muss, fällt mir auch die Umsetzung leichter. Wie überall gilt aber auch bei mir: Ich kann nicht zaubern. Wenn jemand etwas verändern will, ist das immer mit Eigeninitiative verbunden.“