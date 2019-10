Worte zur Woche : Anreize zur Müllvermeidung schaffen

Das Wiegesystem beim Restabfall bleibt in Wegberg bestehen. Darüber wird in der Mühlenstadt seit Jahren heftig gestritten. Foto: Mags

Wegberg Die Stadt Wegberg hat in dieser Woche die Weichen für das Thema Abfallentsorgung ab 1. Januar 2021 gestellt.

Über letzteren Punkt wird in der Mühlenstadt seit Jahren heftig gestritten. 2013 sammelten die Freien Wähler Wegberg (FWW) mehr als 3000 Unterschriften gegen das Verwiegesystem. Das Hauptargument von FWW-Chef Thomas Nelsbach und seinen Mitstreitern: Das Wiegesystem benachteiligt Familien und Pflegebedürftige, da Windeln über die Restabfalltonne entsorgt werden müssen und ein hohes Gewicht haben. Das Wiegesystem führt nach Ansicht der Freien Wähler auch dazu, dass vieles, was eigentlich über die graue Restmülltonne zu entsorgen ist, aus Kostengründen in der gelben oder grünen Tonne landet und manche ihren Restmüll in benachbarten Städten oder sogar illegal als wilden Müll in der Landschaft entsorgen.